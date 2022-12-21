據家扶基金會公布的「弱勢兒少閱讀資源與習慣調查」指出，近8成兒少喜歡閱讀，但有近5成孩子因環境限制無法取得書籍，有60.8％的孩子未曾獲得自己書籍，75.1％的沒有買書，更有約1成的孩子從來沒有取得書籍，家扶基金會表示，教育是脫貧的主要途徑，而閱讀則是主要方式之一，呼籲社會應關注。

近年大考中心出題偏重「長文閱讀」，調查指出，有84.5％孩子認為閱讀對自己有幫助，包括增廣見聞補充新知、增加文字詞彙的運用、補充學科學習需求及從閱讀書探興趣，但有6成的弱勢孩子不曾有屬於自己的書籍，逾9成孩童每學期可購書經費不到600元。

今年就讀國小五年級的小云喜歡看書，但因家中經濟情況等，幾乎全年沒有額外費用購買課外書籍，只能借閱圖書館、學校及雲水書車的書，最近喜歡看「神奇樹屋」系列，加強自己的英文能力。

家扶基金會執行長周大堯表示，教育是弱勢脫貧的主要途徑，而閱讀為主要方式之一，家扶基金會透過閱讀協助許多兒少，包括閱讀書屋、獎助學金等協助孩子好好讀書及生活，近年疫情及物價上漲影響家庭需再度限縮已微薄的所得，呼籲各界關注弱勢兒少的學習需求。

捐款可洽家扶基金會官網。