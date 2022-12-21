今年SLB債券發行2檔 發行金額35億 12:252022/12/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心21日表示，111年至12月20日發行2檔國內可持續發展連結債券（SLB），發行總金額合計為新台幣35億元，包括遠東新世紀發行新台幣25億元及奇美實業發行新台幣10億元。 今年綠色債券發行27檔 發行金額794億 台電1月發行公司債208億 今年永續發展債券達44檔 發行金額達1,122億 #SLB #發行新台幣 #債券發行 #發行金額 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南非相關基金 延滯付款198萬 04:102022/12/07 金融．稅務 國際板發行量 恐創九年低 04:102022/12/15 金融．稅務 凱基銀 推限時美元、新台幣高利定存 04:102022/12/05 專題周報 永續報告書確信機構管理宣導 來了 04:102022/12/15 證券．權證 疫情加房地產疲軟 亞銀再下修今明兩年大陸經濟成長預測 16:322022/12/14 兩岸 112年股東會登記 元月四日起跑 04:102022/12/15 證券．權證 麗寶開發八里台北港 行庫融資逾百億助陣 04:102022/12/20 財經要聞 科‧學‧家‧新‧視‧野－後COP27時代 台綠色金融政策省思 04:102022/12/16 專題周報 證交所攜櫃買中心 22日辦永續報告書宣導會 04:102022/12/16 證券．權證 康霈生技14日申請登錄興櫃一般板股票 17:532022/12/14 財經 永利聯合公司違反重訊 遭處3萬元違約金 19:282022/12/12 財經 欣新網12月1日申請登錄興櫃一般板股票 17:142022/12/02 財經 納稅費848萬積欠多時 聽聞執行署介入僅4天立即繳款 12:092022/12/14 社會 櫃買與證交合辦「永續報告書確信機構管理宣導會」 16:132022/12/12 財經 兔年生肖紀念套幣 12／12開賣 04:102022/12/08 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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