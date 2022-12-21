櫃買中心21日表示，111年至12月20日發行2檔國內可持續發展連結債券（SLB），發行總金額合計為新台幣35億元，包括遠東新世紀發行新台幣25億元及奇美實業發行新台幣10億元。

今年綠色債券發行27檔 發行金額794億
台電1月發行公司債208億
今年永續發展債券達44檔 發行金額達1,122億
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