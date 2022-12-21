據消息人士透露，大陸政府計劃收緊監管環保或綠色基金的規定，這是其遏制全球第二大氣候基金市場「洗綠」努力的一部分。

路透21日引述消息人士表示，上述新規最快可能在2023年上半年實施，這將象徵大陸基金行業快速發展的一個領域發生重大變化，因為大陸的資產管理公司目前有自行決定綠色投資範圍的空間。

消息人士表示，中國證券投資基金業協會已經在起草指導方針，要求公募基金或交易所交易基金（ETF）至少有60％的資產要屬於定義的綠色投資類別，才有資格作為綠色產品出售。目前新規仍有待中國證監會的最終批准。

報導指出，當前在大陸的160檔ESG主題投資基金中，綠色基金佔了大部分。目前，大陸的綠色基金僅受制於2018年生效的廣泛投資指引，並無強制性標簽制度。據晨星公司（Morningstar）數據顯示，截至今年9月底，大陸綠色基金的資產規模為340億美元。