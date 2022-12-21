觀察者網21日報導，大陸康芝藥業20日在深交所互動易發布《康芝藥業股份有限公司投資者關係活動記錄表》，對於「終端居民端供不應求的情況緩解時間」答覆：目前這個情況，預計在兩個月之內能緩解，隨著大陸國家的干預和調控，有可能提前。全大陸布洛芬的國產原料藥廠家有兩家，每年產能加總預計1萬1000噸左右。

以下為與大陸藥物產銷相關問答主要內容：

問：現在各地都呈現出缺貨狀態，現在公司對外銷售的感冒藥情況，包括生產以及對外發貨的節奏？

答：近期從廣州市逐步放開，到12月7日「新十條」發布後，整個市場關於解熱鎮痛四類藥物的市場快速增長。12月銷售情況和今年1-11月份相比，增長明顯。

目前主要的焦點是在於解熱陣痛以及抗感冒，當前市場存在一定的供需矛盾，但是不嚴重……基本能保障市場供應。但是受近期大陸各地，尤其是退熱藥物囤藥和恐慌性的爭搶，確有出現過短暫的缺貨等情況，後面迅速解決。

問：從行業的角度，目前市場緊缺程度，預計緩解緊缺的時間？有相關企業生產部門被政府直接接管，未來是醫療機構和藥店調配還是其他形式？

答：根據大陸國家疾控防控工作組14日發文，要求各個地方政府組織目前説明生產企業解決所有生產過程中出現的問題，包括原材料的採購、產能、技術更新升級，目的是為了全面保障市場的供應。同時，政府要求各級政府派駐特派員，進駐到當地跟四類藥物相關的企業。

大陸政府指定抗疫藥品的重要保障企業名單，一是企業的品牌力、影響力較好，二是產能供應能力比較強，三是口碑比較好，四是產品品質有保障。能夠迅速確保派駐人員進入第一批重要保障企業後，能幫助企業解決各種問題，尤其是當下面臨比較矛盾的原材料問題，各級政府以政府的名義跟原材料的企業進行溝通，幫助企業迅速解決。

對於藥品的未來市場走勢，預測需持續適時更新的。因為目前市場上四類藥物仍然稀缺，因為人口基數太大，雖然一片、兩片藥也許可以解決退燒，但是人們一般是一盒或是一瓶購買，這樣仍然滿足不了十幾億人口的需求。

問：兒童藥的研發和成人用藥研發的區別？兒童藥的研發重點？

答：首先要熟悉整個兒童用藥的特點，第二要知道兒童藥物治療的基本原則，第三才能夠確定兒童常用藥物的合理使用。

再要知道兒童發熱原因以及退熱處理方法，比如小孩的發熱、超高熱，影響睡眠、記憶、活動能力變差、昏迷、驚厥等，找到原因。

基本原則，首先明確兒童退熱目的，兒童的肛溫大於或等於39℃，或口腔的溫度大於38.5℃，或腋下的溫度大於38.2℃，能夠全面判斷出兒童已經開始發熱。

目前大陸治療採取「安全、有效、經濟、適宜」這四條原則，基本上符合當下藥物經濟學原理。

問：終端居民端供不應求的情況緩解時間？

答：目前這個情況，預計在兩個月之內能緩解，隨著國家的干預和調控，有可能提前。大陸布洛芬的國產原料藥廠家有兩家，每年產能加總預計11000噸左右。