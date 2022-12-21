新北市新莊警分局日前才破獲國內首起查緝車手提領破千萬、當場查扣贓款現金金額最高的的案件，但分局對於治安工作仍不懈怠，於今（21）日上午召開治安會報，針對轄內治安、交通等問題提出討論，並邀轄內民意代表、里長、區公所，以及警友、民防、義警、志工、守望相助隊等共同參與。

有鑒於先前「台版柬埔寨」案件震驚全國，許多被害人誤陷求職詐騙陷阱，遭詐騙集團利用「想快速輕鬆賺錢」的人性弱點誘騙而上當，遭到詐騙集團囚禁、凌虐，甚至死亡，新莊警分局為了避免犯罪集團利用短期租賃屋作為犯罪據點，將強化執行「清樓專案」，淨化治安死角。

偵查隊長徐子胤表示，雖新北市運用第三方警政、快打部隊2.0-PLUS、結合科技警政，屢破重大刑案，但地方的治安及居住品質越來越受肯定，仍要感謝義警、民防、志工、警友、守望相助隊這民間「五力」及里長的協助、相挺，透過警力、民力相互配合，才能讓新北持續朝安居樂業的方向邁進。

分局長林温柔強調，社會經濟結構轉變，犯罪手法不斷翻新，犯罪預防更需民力挹注。分局與轄內的「五力」成員、金融機構、超商皆成立Line群組，隨時將最新的犯罪手法及犯罪預防新知即時上傳，再透過群組成員不斷分享，藉此提升民眾的犯罪預防概念。

同時針對疫情轉變及國內防疫政策逐步解封，加上時值歲末年終又氣溫驟降，民眾餐敘宴飲的機會增加，林温柔也再次呼籲民眾切勿酒駕，新莊分局將持續取締，並加強約制餐飲業者共同防制酒駕事故，以維用路人交通安全。