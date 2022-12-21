立法院將於近日審查《國民教育法》修正案，將原本的22個條文，一舉增加到61個條文，可謂大翻修。全國家長團體聯盟今天發布新聞稿指出，這次《國民教育法》修法違反程序正義，立法院應暫緩審議，應召開公聽會廣徵各方意見後，再重啟審議。

行政院版《國民教育法》修正案暴增39條，立委林宜瑾日前公開表態，為了讓私立學校招生規範更加合理，已針對《私校法》提出修正，如今希望將相關精神寫入《國民教育法》中，避免再讓孩子們小小年紀就背負沉重升學壓力。

全國教師工會總聯合會也在立法院進行修法遊說，他們認為，私校小聯考爭議頻傳，顯示部分縣市未能落實國民教育健全發展的精神，私校學區除了經縣市主管機關核定外，應報教育部備查，多一層監督。

不過這項修法對私立招生及學生受教權益產生重大影響，「全國私立中學聯盟」前幾天已公開發表聲明呼籲立法院應暫緩《國民教育法》修法，今天全國家長團體聯盟再跟進。

全家盟表示，行政院在送出《國民教育法》修正草案前，未曾邀請家長團體參與討論，行政院此舉顯然嚴重違反程序正義，令人感到遺憾！

全家盟說，近幾年來，公共事務的參與逐漸普及，家長參與教育也成為教育改革的一股重要動力。全家盟對於《國民教育法》的修法有高度期待，尤其新課綱實施以來，因應時空環境的改變，國教法確有檢討修正之必要，但應讓家長參與，以讓國教政策更趨周延。

全家盟呼籲立法院應暫緩國教法之修法，並召開公聽會廣納各方意見，以利共同打造優質國教共好願景！

教育部則回應，這次行政院提送立法院審議的《國民教育法》修正案，有關私立國民小學及國民中學的學區劃分、招生事宜，經查與現行國教法的規定一致，並未調整。