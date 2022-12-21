日裔撲克女神Sashimi（さし美）日前參加名為「Max Pain Monday」的撲克直播活動。豈料，她在思考如何出牌時，好身材不慎「走光」，讓一旁比賽對手連連斜眼偷看，就連主持人也看不下去要求她：「注意一下！」對此，她事後在社群平台上宣稱此事是戰略之一，引爆網友討論。

Sashimi在網路上小有名氣，經營的社群平台上，大多是各種撲克比賽內容，有著「撲克女神」的美稱。日前，她參加一場撲克比賽，上身穿著一件黑色低胸禮服，薄紗設計讓傲人圍大方露出。此外，在比賽進行過程中，由於手部動作讓衣服漸漸滑落，意外露出左胸的粉嫩小點。不料，Sashimi看似完全沒有發現這個「走光」插曲，仍盡心思索牌路。雖然坐在一旁的對手竭力控制，也管不住雙眼的頻頻斜視偷瞄，直到主持人都看不下去，出聲提醒Sashimi「注意一下！」

Sashimi在比賽使用「走光戰術」。（圖／翻攝自Sashimi 推特）

事後此則影片在網路上瘋傳，Sashimi也在賽後曝光真相，指出「走光事件」是她有意為之，為的就是分散賭桌上競爭對手的注意力，而這項策略也在推特上引來海量網友驚呼：「恭喜此舉為妳贏得海量粉絲」、「她真的讓旁邊的人無法專心了。」但也有網友開酸：「能不能在直播中穿著正確的服裝。」認為她此舉相當下流，恐會導致比賽直播被下架。目前相關畫面在推特上已經轉為私人影片，IG中也以動態貼紙蓋住胸前部位。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。