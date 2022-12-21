桃園市長鄭文燦小內閣有5局處長留任、4副局長或參事升任，鄭文燦21日表示，尊重和祝福新市長張善政的人事權，市政延續是必然的道理，期盼25日順利交接，至於下一步，他希望先留一點時間給自己。

張善政本周公布小內閣名單，鄭文燦任內地政局長蔡金鐘、地方稅務局長姚世昌、水務局長劉振宇、財政局長歐美鐶留任，交通局長劉慶豐轉任捷運工程局長，交通局副局長張新福、勞動局副局長李賢祥、消防局副局長龔永信都轉正，參事劉思遠則任民政局長。

桃園市長鄭文燦21日和機要人員合影。（蔡依珍攝）

面對局處長留任，鄭文燦說，每一屆市長都有充分的用人權限，市政有些部分是延續的，也是必然的道理，尊重新任市長的用人布局和安排，並給予祝福，但最後還是要看未來的工作表現，能否符合大家的期待。

談到生涯規畫和人生政治劇本，鄭文燦說，任期到24號，希望25號順利交接，留一點時間給自己，他說，能夠擔任8年的市長，是抱著感動的心情來回饋桃園，「愛桃園、挺桃園本來就是我的DNA」，將來不管有職務或沒職務，一樣都會關心桃園、支持桃園，自己是抱著感動的心情來做這8年的市長，不只是「做好做滿」，也要讓市民看到故鄉桃園是一個非常有潛力的城市，也是一個好工作、好生活、可以追求人生幸福的地方。

桃園市長鄭文燦21日和機要人員合影。（蔡依珍攝）

鄭文燦說，最後一次市政會議，依照慣例提出總辭，團隊會把市政交接的工作做好，他特別感謝市府團隊兢兢業業，在8年當中完成許多建設，也交出一份成績，受到市民及各界肯定，桃園這8年的改變是看得到的。

鄭文燦說，這8年來桃園升格為直轄市，已經站在新的起跑點上，桃園鄉親的幸福感跟認同感也不斷地提升，城市的競爭力也大幅的提高，桃園也是六都當中，唯一人口正成長，且在8年當中成長超過21萬人的城市，產業投資也是六都最多，未來桃園在經濟力、就業力也會大幅提升。

鄭文燦感謝市府團隊，從政務官到第一線的同仁都非常用心，完成市民的期待，也謝謝議會跟市民的支持，讓這8年的桃園，經過升格以後，讓大家看到了桃園的無限可能。