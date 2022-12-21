樂天桃猿啦啦隊人氣成員林襄，靠著甜美臉蛋和E級魔鬼身材，迅速升格成為新一代啦啦隊女神，IG吸引超過141萬名粉絲追蹤。近期人氣暴漲的她，可說是行程滿檔，不僅忙著替即將生產的吳姍儒（Sandy）擔任《小明星大跟班》代班主持人，近期更與樂天女孩們一同受邀登上小巨蛋熱舞。而林襄當晚以性感的「胸口中空裝」一現身變讓粉絲們直接嗨翻。

林襄在19日當天與樂天女孩成員們一同站上小巨蛋的舞台熱情跳舞，事後她也在個人IG上曬出多張穿搭照，開心表示「人生解鎖！勇闖小巨蛋的少女」。而照片中，只見她穿著一件「胸口鏤空」造型上衣搭配開衩連身裙，雖裡面還穿著安全褲，但白皙美腿與性感翹臀仍若隱若現。

昨（20）日，林襄又公開當晚熱舞影片，表示「榮登2022最喜歡的一支表演，甩髮殺」。影片中，林襄開心跟著音樂扭腰擺臀，大方展現凹凸有致的身材曲線，其中一段不斷挺胸的舞蹈姿勢，更讓豐滿的北半球及性感事業線被看光，令網友看到後忍不住表示「好香」、「好看好辣」、「好像韓國女團」、「太辣了！好愛」、「超美，我的女神」、「青春活潑 不做作 很棒的女孩！」、「這影片我可以看好幾遍」短短一天就吸引超過9萬人按讚。

林襄忍不住再度發文表示「從來沒發現自己這麼喜歡舞台，謝謝公司給我機會上小巨蛋，謝謝老師的編舞，更謝謝特地來看我的你，也期許自己能早日能獨當一面一個人演出」再度受到網友的讚賞。