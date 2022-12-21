資深男星李㼈和老婆熊家婕婚後生下一雙兒女，女兒李紫嫣遺傳雙親的好基因，甜美秀氣的外貌成為眾人焦點，如今更繼承老爸衣缽進軍演藝圈，亦是人氣女團PER6IX成員，迎來19歲生日的她，在IG曬出身穿制服的美照，立刻引起眾人討論。

李紫嫣日前迎來19歲生日，並在instagra曬出身穿制服的美照，只見她留著及肩長髮，側身望向鏡頭的眼神頻頻放電，瞬間電暈一票粉絲，並寫下「請祝我生日快樂！19歲，我在成長」，接著分享對於長大的定義，她表示長大是漸進式過程，雖然害怕變得庸俗且惡悶，無奈世界上沒人能永遠當小孩，自己也離裝下天真幼稚的年紀太過遙遠，直到看到某作者寫下「無論如何，我都祝你享受成長，享受他帶給你的痛苦和幸福，祝你身邊永遠有人陪伴，讓長大這件事變得不那麼苦澀一點」，才多少得到些安慰。

李紫嫣坦言今年「被磨掉很多稜角」，而且依舊不夠勇敢，因此給19歲的期許就是「做個明知道會受傷，但也會成長的決定」，她強調19歲除了還是存有美好想望之外，期許能更明白責任的意義，至於19歲最重要的課題，就是包容世界上所有的遺憾、錯過、相遇、重逢及所有的 「oe」，最後除了祝自己生日快樂之外，也希望所有人都能快樂生活。

李紫嫣這篇貼文曝光後，湧入上千網友按讚，紛紛留言：「生日快樂，未來也可以越來越進步，成為阿紫想成為的自己」、「成長路上有很多不一樣的體驗，有困難有開心，但我希望妳都要一直快樂」、「新的一歲希望你可以往自己想要的方式勇往前進」。