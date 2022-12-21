台灣已經將淨零碳排入法，減碳已經是全民責任，尤其面臨國際產業供應鏈要求淨零，歐盟碳邊境調整機制也將在2027年即將啟動，核能除役電力缺口278億度電無法補上。
針對國內碳費徵收，三三會理事長林伯豐表示，應該要考慮台灣的能力和利益為優先，相較於鄰近國家，日本每公噸徵收2美元，新加坡每公噸3.5美元，但是台灣要10美元。
此外，林伯豐認為，減碳是全民的責任，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，碳排管理應嚴格執行，所有的產業都要承擔，所課徵的稅費應該與國際接軌，避免雙重徵收。
台灣已經將淨零碳排入法，減碳已經是全民責任，尤其面臨國際產業供應鏈要求淨零，歐盟碳邊境調整機制也將在2027年即將啟動，核能除役電力缺口278億度電無法補上。
針對國內碳費徵收，三三會理事長林伯豐表示，應該要考慮台灣的能力和利益為優先，相較於鄰近國家，日本每公噸徵收2美元，新加坡每公噸3.5美元，但是台灣要10美元。
此外，林伯豐認為，減碳是全民的責任，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，碳排管理應嚴格執行，所有的產業都要承擔，所課徵的稅費應該與國際接軌，避免雙重徵收。
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