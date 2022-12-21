生技指數今年以來表現相對抗跌，主要是不論景氣如何，醫療活動屬於剛性需求，近二年疫情遞延，且壓抑原本需要被治療的慢性病，近期除醫材類股題材火熱，企業併購利多再傳，支撐類股成長，投信建議，不妨趁早逢回分批或定期定額中長期布局。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，近期莫德納在癌症疫苗應用上傳捷報，據了解，莫德納mRNA疫苗與默克免疫療法藥物組合，能有效降低被稱為黑色素瘤的皮膚癌患者死亡和復發機率。若這個組合療法，在下一試驗階段也取得成果，意味莫德納的mRNA技術平台應用，可望從新冠疫苗擴展到其他領域，並幫助莫德納的營收來源更多元化，未來也能期待更多的mRNA治療藥物的問世，助攻生技產業與莫德納股價成長機會。

劉翠玲指出，多家藥廠角逐罕見疾病製藥Horizon Therapeutics，最終由安進以278億美元收購，創今年生技醫療產業最大收購案。因Horizon專注於罕見、自體免疫疾病藥物開發，其罕見疾病藥物中以兩大產品最為吸睛，分別為治療甲狀腺眼疾的Tepezza及治療痛風藥物Krystexxa，此外還有更多藥物開發計畫籌備中。

罕見疾病藥物研發一旦成功，即掌握獨佔優勢，根據FactSet分析師預計，這些藥物今年營收額36億美元，到2027年營收額有望高達58億美元。

根據外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18％，且在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。2022年生技醫療產業不斷有新的合併案傳出，產業利多消息不斷，成長力道表現不容小覷，僅管全球股市受高通膨與美國聯準會鷹派升息的衝擊影響，整體表現不如預期，但生技產業去年領先拉回，今年表現相對強漲抗跌。

富蘭克林華美投信認為，生技醫療類股一直是最具剛性需求支撐的一群，目前多頭行情仍在，醫療保健產業中的生技製藥、醫療通路與服務等防禦性領域，2023年仍有望再次吸引資金進駐，包括生技族群持續受惠臨床數據成功解盲、新研發藥證獲准與大型企業併購中小型企業等相關利多題材，持續展現其創新趨勢與剛性需求特性，後勢仍可期待。

展望2023年生技產業，富蘭克林華美投信強調，無論經濟景氣循環上行或下修，醫療服務與生技製藥類終究被全球市場龐大的需求追逐著跑，生技製藥類股更是利多加持前景看俏，建議中長線定期定額投資布局，以贏得最佳表現。