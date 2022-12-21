在一段感情中，有些人撕破臉後，就會口出惡言詆毀對方，但有些人則是能好聚好散，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖兔、生肖龍、生肖狗、生肖羊、生肖豬即使分手後，也不願意對別人說起前任的壞話，認為沒有這個必要。

▍生肖兔：不說不是不怨，是被甩太丟臉

生肖兔虛榮心較強，只有自豪的事才願意拿出來說，平常喜歡八卦別人，但不喜歡別人八卦自己，曾經是拿來在他人面前吹噓的前任情人，現在被甩了，這種事被人知道了，會讓他們的自尊心受到進一步摧殘，所以即使心裡怨到吃不下睡不著，他們也不會向人提起的。

▍生肖龍：懶得說，不如省點力氣重新開始

生肖龍從來都有著吸引異性的莫名魅力，被甩對於生肖龍來說，還真有點莫名其妙，傷心難過肯定會的，不過，去說一個曾經愛過的人壞話，生肖龍又覺得沒這個必要，就算說了，別人也只會當戲聽一聽，對自己實在沒任何好處。

▍生肖狗：緣分盡了，對得起心就好

雖然生肖狗不是個夠浪漫的愛人，但的確算得上忠誠，而且，這份忠誠會延續到分手後，就算自己是被甩的那一方，生肖狗也不願意對別人說起前任的壞話，不管怎樣，有過美好，就各自安好吧。

▍生肖羊：心存善意，多說無益

生肖羊不擅爭吵，更何況分手的是非對錯，從沒有一個絕對公正的評判標準，只會公說公有理，婆說婆有理，既然分手已成事實，再多說也無益，生肖羊願意把被甩的委屈放下，用善意去期待下一次不被辜負的愛。

▍生肖豬：佛系分手

生肖豬是理財高手，卻不一定是情場高手，面對金錢損失時，他們可能會自怨自艾，不那麼容易淡定，但面對被甩的情場失敗，反而很快就能自我說服，認為有這個時間說前任壞話，寧願把時間用來研究股票。