遭不明物體射穿的玻璃窗，位在二樓樓梯間，從外面看過去，位置十分隱蔽。（張毓翎攝）

經鑑識人員檢測孔洞周圍呈陰性反應，初步排除火藥式槍枝射擊所致。（張毓翎攝）

警方表示，如果是子彈穿透的玻璃，會有明顯同心圓，且孔洞的直徑小於1公分，但此案的孔洞直徑長1.8公分，不像是槍枝所致。（張毓翎攝）

民進黨台南市議員吳通龍服務處二樓樓梯間的玻璃窗，20日遭不明物體射穿，留下一個直徑約1.8公分的圓孔大洞，警方目前排除槍擊造成。吳通龍說，他做人坦蕩蕩，沒有收到恐嚇，也沒有與人結怨；此外，從這扇被破壞的玻璃窗望出，剛好正對農田，推測是晚上有人用彈弓打夜鷺，不慎打到他的玻璃窗。

吳通龍位於六甲區中正路的服務處，在其所有的工廠內，該工廠主要生產玻璃水族箱，20日凌晨0時工廠的警報器作響，保全人員前往察看，發現二樓樓梯間的玻璃窗出現1個孔洞，憂心是有人惡意攻擊，一早由服務處人員通報警方。

吳通龍說，昨天凌晨接獲保全通知玻璃窗破洞，因為當天一早有行程，所以請他太太過去查看再報警，經警方調查，已排除是火藥式槍枝射擊所致。市警局曾詢問他要不要申請隨扈，但此事件應非人為蓄意造成，且他最近沒有跟人有金錢等糾紛，不擔心自己會有安危，所以婉拒。

吳通龍說，這次台南市議長選舉激烈，此時他的服務處窗戶遭破壞，難免會引人聯想，但他並不認為跟議長選舉有關，畢竟最近也沒接獲相關的恐嚇或騷擾訊息電話。不過他坦言，發生這種事，不管是意外或蓄意，心情都不太好，所以才請他太太報警。

麻豆警分局長林中興表示，昨日上午9時30分，分局接獲吳通龍服務處人員報案後，派遣鑑識人員前往現場勘察採證，經鑑識人員以檢測射擊殘跡之鉛銅試劑檢測孔洞周圍呈陰性反應，初步排除火藥式槍枝射擊所致。

林中興提到，如果是子彈穿透的玻璃，會有明顯同心圓，且孔洞的直徑小於1公分，但此案的孔洞直徑長1.8公分，不像是槍枝所致，不過為求周全慎重起見，除擴大調閱路口監視器過濾可疑人車，也會報請台南地檢署指揮偵辦。