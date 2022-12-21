台南市北區成德里停四立體停車場示意圖。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市獲中央核定補助興建的9座立體停車場中，第8座的「北區成德里停四立體停車場」，今天上午舉行動土典禮。該立體停車場總經費2.58億元，中央補助約0.81億元，預定2024年6月完工啟用後，除可提供216席汽車停車位、33席機車位之外，還將設置里活動中心及公營托嬰中心。

交通局長王銘德指出，停四立體停車場基地位於北區育德二路陽光公園北側，鄰近花園夜市等熱門景點，為周邊500公尺範圍內唯一的公共設施用地。該立體停車場採多目標開發設計，規畫地上4層，完成啟用後，汽車停車位將從原有的93席增加為216席，並增設機車格33席，未來更將導入智慧停車管理系統，提升停車場的使用效益與服務品質。

王銘德還說，該多功能立體停車場位於住宅區，外觀採住宅立面設計，並以綠色植栽點綴，與南側的陽光公園相呼應。其中，活動中心及托嬰中心即設置於南側臨接公園，希望民眾使用活動中心、托育等服務時，也能享用公園的景觀及設施。

市長黃偉哲認為，北區鄭仔寮重劃區發展快速，周邊的花園夜市及小北商圈等觀光熱點持續帶動人潮車潮，興建立體停車場除可增加停車供給，還能提供民眾休閒交誼、舉辦活動的場所，以及嬰幼兒收托照護服務，滿足當地的需求。

黃偉哲強調，市府團隊致力推動公共設施用地的多目標開發，除能節省經費成本，還能創造土地利用的最大效益。此次配合前瞻基礎建設計畫，爭取中央補助闢建北區成德里停四立體停車場，總經費2.58億元，中央補助經費約0.81億元，未來將成為一座結合里活動中心及公營托嬰中心的立體多目標停車場。