台中市和平國中第二屆「族服日」，全校師生21日穿著各自的族服到校上課及活動。校長何國旭說，和平國中是多元族群共學共榮學校，老師及學生有泰雅族、阿美族、排灣族、布農族、魯凱族、太魯閣族等原住民族群，還有閩南與客家族群；族服日全校師生穿著自己族服到校上班上課，並與大家分享自己族群文化的美好。
何國旭指出，和平國中位於台中市和平區，是台中市82所公立國中最迷你的學校，全校只6個班，每個年級各2班，學生數只45人，教職員工共28人；自107學年度開始，經核定成為學校型態的原住民族實驗學校，課程設計與實施為部訂領域以及泰雅文化領域雙軌課程。
和平國中配合學校文化領域課綱與教學計畫，每年12月份會舉辦一天的「族服日」活動。全校師生今天紛紛穿著自己族群的服裝到校，並介紹與分享自己的傳統服飾與文化價值；師生來自不同的原住民、客家與閩南等族群，服裝各自充份展現和平區族群共榮的特色。
學校老師將家裡壓箱寶拿出來穿在身上，部分學生則向親友商借等，連外籍教師也穿上泰雅族的服飾。何國旭說，今年最特別是澳洲姊妹校的Sammi老師，今天和她老公及女兒一起來參加「族服日」，他們都覺得相當的特別及深具意義，充份展現和平區族群共榮的特色！
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