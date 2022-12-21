近來氣溫驟降，也讓許多人關節卡卡、感覺疼痛，中醫師表示，膝關節受寒不適時，可用中醫溫熱療法，把粗鹽炒一炒用粗布包起來熱敷膝關節，或是買現成的暖暖包熱敷，可助去除關節寒氣，舒緩關節疼痛感。

中醫師林名育在其臉書專頁上及個人網站表示，膝關節部位脂肪少，血液循環較差，無法好好保護膝部組織，寒冷和潮濕的環境很容易侵襲膝蓋，導致關節軟組織血管收縮充血；關節組織受損老化，會導致疼痛腫，也就是一般人常說的風濕性或退化性關節炎。

他並表示，現代人常常喜歡穿著短褲外出，膝關節受寒機會較高，一旦代謝變差，關節老化速度也會加快，若發現自己筋骨的靈活度大不如前，要小心是否罹患了關節炎，養護膝關節最重要的就是注意保暖，並及早以中醫藥調養。

林名育建議，如果膝關節受寒不適時，可用中醫溫熱療法，把粗鹽炒一炒用粗布包起來熱敷膝關節，或是買現成的暖暖包熱敷，幫忙去除關節寒氣。此外，關節受損又需要鍛鍊的人，可選擇緩和的太極或不需要靠關節負重的游泳，這類運動較不會磨損關節，是很好的養生運動。