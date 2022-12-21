搶新春送禮商機，以楓糖系列甜點為主題的「The Maple Mania 楓糖男孩」，以「台灣限定」與「台灣首賣」為訴求推出共計四款迎兔新春禮盒，除台灣版限定包裝組合18入及28入3款禮盒之外，更首度引進歡慶品牌創立10周年、2022全球年度新品「楓糖巧克力夾心餅乾」在台上市。

為提供更多元購買管道，除台北新光三越A8館專櫃，「The Maple Mania 楓糖男孩」品牌快閃列車也於12月22日駛進新光三越台中中港店，進行為期一個多月的快閃櫃銷售，首4日推滿額贈。

「The Maple Mania 楓糖男孩」以國人喜愛的年節吉祥圖素、俏皮喜兔及大紅色系等元素為設計主軸，改版推出新春禮盒限定款。此外，商品口味揀選除集結保有鐵粉最愛品項「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」鎮店招牌之外，同時更將首次在台發售「楓糖巧克力夾心餅乾」納入，一次享有正宗來自日本最純正、人氣排行榜以及全新開發口味的楓味甜點選項。

「The Maple Mania 楓糖男孩」4款新春禮盒商品限量販售，即日起至2023年1月31日在全台唯一櫃點新光三越信義新天地A8店及官網開賣之外，12月22日至2023年1月31日同步進駐新光三越台中中港店快閃櫃，開賣首四日、12月22日至12月25日凡消費滿額1,390元，即可獲贈品牌獨家客製紀念毯，每人一次限領一份。

「楓糖巧克力夾心餅乾」外層酥脆輕盈，選用香氣濃郁與略帶苦味的可可粉製作，內餡夾入口感醇厚的馬斯卡彭起司白巧克力夾心，襯托出楓糖香氣，味蕾苦甜交織。

「楓糖奶油夾心餅乾」與「楓糖費南雪」同列為「The Maple Mania 楓糖男孩」招牌人氣必買品項。「楓糖奶油夾心餅乾」使用加拿大魁北克楓糖及發酵奶油使用於餅乾之中精心烘烤製作，並加入黑糖讓甜味表現更加沉穩，中間夾心加入奶油巧克力作為夾心，襯托出楓糖清爽甜味，揉合多重口感層次，充分感受楓糖獨特滋味又不過於甜膩的餅乾。「楓糖費南雪」同樣使用加拿大魁北克楓糖食材，並以黑糖作為隱味，表層焦香香氣十足，蛋糕濕潤鬆軟富彈性。