爆發房債危機後，大陸房企、港股上市的中國恒大集團旗下恒大物業21日表示，其質押擔保的獨立調查已接近完成階段，公司將在切實可行情況下儘快發布有關獨立調查結果。恒大物業股份由今年3月21日起停牌，現繼續暫停買賣。

香港經濟日報21日報導，恒大物業表示，正與中國恒大集團商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過恒大集團轉讓資產予集團抵銷相關款項。恒大物業將在有關償還方案落實後，發出進一步公告，目前公司已委任致同諮詢服務有限公司為內控顧問，對內部監控制度進行獨立檢討。

此前，中國恒大原先已經抵押7億股恒大物業的股票，這批股票在今年12月14日已被處置，拖累恒大集團董事長許家印在恒大物業的持股權益由58.18％降至51.71％。以恒大物業停牌前每股2.3港幣計算，價值16.1億港幣。

另外，恒大物業表示，公司2021年審計工作及2022年中期業績的審閱工作尚在進行中，其將在切實可行情況下盡快發布2021年經審核年度業績及2022年之中期業績。

截至2022年10月31日，恒大物業在管面積約4.92億平方公尺，覆蓋大陸22個省，5個自治區，4個直轄市及香港，共310多個城市，管理項目2,655個，向320多萬戶住戶提供物業管理服務。公司總簽約面積約8.2億平方公尺，簽約項目總數3,093個。