年終腳步已近，統計今年以來全球主要股市僅三個維持正報酬，依序分別為印度6.1％、新加坡4.26％、印尼3.01％，即印度與東協表現出色，由於亞股通常有年底到第一季的節慶與紅包行情，現在布局亞股基金將是不錯的選擇，透過包含印度和東協在內的亞股基金，定期定額或分批逢低布局，後市績效看俏。

群益投信表示，新興國家財政體質亦有改善，有助對抗外部環境變動，後市表現仍未看淡，中長期來看，新興亞股在經濟成長態勢未變，加上各國持續推動經濟利多政策下，有助吸引市場資金關注。因為新興亞洲前景最為穩定，印度新政改革及東協經濟共同體效應，題材豐富，建議利用基金定期定額的方式布局印度、東協基金。

群益印巴雙星基金經理人向思穎指出，印度在資金追捧下，成為全球主要股市中今年來表現最好的市場，在今年全球利空不斷、震盪行情中仍上漲6.1％，現階段全球新興股市經理人針對印度股市加碼最多，整體基金後續仍有加碼空間，資金動能猶存。

由於印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，外資幾乎年年淨買超印度股市，下半年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健，成為外資獨鐘的市場。且疫情受控、企業財報漸入佳境，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，東協市場基本面穩健，深具長線成長潛力，操作策略上仍須留意匯率變動、外資動向等，由於低基期題材，吸引外資今年來逆勢流入，預期外資後續仍具回補空間，資金動能延續下，後市表現仍然可期。

泰國觀光旅遊復甦題材仍值得期待，隨著跨國旅行持續復甦，泰國旅客恢復速度正逐漸加速，全年旅泰人數可望達900萬人，看好泰國觀光旅遊業加速復甦，有利股市反彈。東協經濟成長性高於其他新興國家，企業獲利增速也可望維持雙位數增長，後市疫後復甦及邊境解封題材，可望支撐東協股市後市表現。