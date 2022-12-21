鴻海（2317）集團上周無預警宣布處分紫光股權案引發市場關注，針對近日有媒體預警鴻海此案恐有無法按時收款的風險，鴻海稍早也代旗下富士康工業互聯網對間接處分紫光股權的相關收款事宜，做出進一步的說明。

鴻海指出，依合約規定，煙臺海秀應以不低於人民幣53.8億元或屆時晟粵廣州淨值對應興微基金所持份額價格或各方另行一致同意的其他價格的最高者向第三方轉讓標的份額。煙臺海秀應當在收到第三方受讓價款後5個工作日或公司另行書面同意的其他時限內將轉讓價款支付至興微基金指定的有公司參與共管的銀行帳戶。

再者，無論煙臺海秀是否找到受讓人，煙臺海秀應在紫光集團2022年度估值報告出具後、但不晚於2023年3月15日前，將轉讓價款支付至興微基金指定的有公司參與共管的銀行帳戶。

不過，基於保險起見，鴻海也就該案做出風險提示，強調目前興微基金尚未收到標的份額轉讓款，後續存在煙臺海秀不能依約支付轉讓款的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。