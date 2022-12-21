全黨一起陪葬？曝父蔡啟芳點名「他們」是黨內3戰犯 綠委蔡易餘：整個黨變一言堂

立委蔡易餘的父親前立委蔡啟芳連兩日現身立法院接受媒體採訪，蔡易餘昨日拍影片轉述蔡啟芳的觀點，並點出這次敗選的三大戰犯，其中，被點名的民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，假如敗選原因，推給他與林智堅，柯建銘說，就把我與林智堅推出去斬首示眾就好了。

立委蔡易餘昨晚也針對父親蔡啟芳的言論，點名黨內三大戰犯，不過，蔡啟芳今早突然再度現身立法院表示，我哪有說三個戰犯，那是兒子說的鬼扯！柯建銘則回應蔡啟芳的言論表示，我們都是「戰犯」，放下個人，放下派系。大悲痛，大反省，大團結。

柯建銘指出，驚聞蔡啟芳前立委，不改草莽直率個性發言，後見其子蔡易餘臉書直接「詮釋」，稱「柯建銘林智堅師徒為頭號戰犯」；他只能說，假如敗選原因，推給他與林智堅，好似他倆為二戰後日本頭號戰犯「東條英機與岡村寧次」，那很簡單，就把他與林智堅推出去斬首示眾就好了；如此民進黨敗選檢討馬上結束完成，終極定案。

柯建銘說，這樣民進黨民調立刻回升，選票回流，黨內相安無事，從此一帆風順，2024繼續執政，國泰民安，風調雨順；那他跟智堅大可「慷慨赴燕市，從容做楚囚，引刀成一快，不負民進黨」，同志們，少放炮，多做事。