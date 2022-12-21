大陸第一財經21日報導，當前，首劑新冠疫苗加強針在中國老年人群覆蓋面還待拓展，重點面向免疫脆弱人群的第二劑次加強針（第四劑）的接種計畫已在大陸多地正式啟動。

大陸國務院聯防聯控機制綜合組13日印發《新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案》（《實施方案》），提出在感染高風險、60歲以上、具有較嚴重基礎性疾病和免疫力低下等人群中，開展第二劑次加強免疫接種。

第一財經報導，《實施方案》發布一周後，截至20日，北京、上海、廣州、深圳、長沙、石家莊、鄭州、海口、重慶及浙江、江蘇、安徽等多省市已正式開打。截至目前，中國已將老年人新冠疫苗加強接種與基礎全程接種的間隔時間，從原來的6個月調整到了3個月，但任何人群第二劑次加強免疫與第一劑次加強免疫時間間隔都需要在6個月以上。對於「陽康」群體，感染康復後，再度進行加強免疫的時間間隔亦建議在6個月以上。

北京市疾控中心免疫所所長索羅丹19日就第二劑次加強免疫等問題進行科普時提到，按照現行的新冠疫苗使用技術指南，新冠病毒陽性感染後6個月內罕見再次感染發病的情況。既往新冠肺炎病毒感染者（患者或無症狀感染者），在充分告知基礎上，可在6個月後接種1劑。

第一財經報導，一名新冠病毒研究專家指出，疫苗接種的周期一般有兩個衡量因素，一個是疫苗保護效果的下降程度，即最近一次疫苗接種後抗體維持的時間，另一個是安全性。專家表示，對於非免疫脆弱人群，如果已經接種過三針疫苗，尤其是在經歷過一次感染之後，即使在最近一次抗體產生的6個月之後，免疫B細胞中的「記憶」也會持續存在，這意味著已有抗體對於防重症和死亡，仍然奏效。相反，如果在產生自然抗體之後，短期內再一次進行加強免疫，相當於人體免疫系統又一次遭受衝擊，這是沒有必要也是不安全的。

專家看來，老年人等免疫脆弱人群，之所以需要接種「第四劑」，有兩方面原因：其一，隨著時間推移，老年人中和抗體水準下降幅度更顯著；其二，這些人群是感染新冠病毒後引發重症的危險人群，故此，需要體內一直有「相對最強狀態的免疫防護」存在。

至於前述基層疫苗接種人員提及當下部分老年群體「疫苗接種猶豫」背後的原因，即在陽性感染者陡增的當口，接種疫苗或反而增加暴露的風險，該名專家認為，確需引起重視。但理論上來說，如果在接種疫苗時或者返家途中被感染，疫苗依然可以發揮一定的免疫保護作用。

中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶20日在大陸國務院聯防聯控機制舉辦的新聞發布會上稱，新冠病毒疫苗接種之後產生保護作用，一個是會產生抗體，另一個是會產生細胞免疫，也會產生免疫記憶。接種疫苗之後，隨著時間的推移，抗體水準會下降，另外，隨著病毒的變異，免疫逃逸也在增強，使得抗體的作用在進一步削弱。但是，細胞免疫尤其在預防重症和死亡方面起到的作用是比較持久的。