法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）無愧進球機器封號，在決賽力挽狂瀾獨自踢進3球，成為自1966年英格蘭名將赫斯特（Geoff Hurst）面對西德之後，首位在世界盃冠軍賽寫下帽子戲法的球員，但卻沒辦法為球隊留下勝利，姆巴佩也無緣以奪冠來慶祝自己24歲生日，他依舊在IG貼上了慶生照，並感謝大家對他的鼓勵。

雖然拿下了最佳射手金靴獎的殊榮，不過姆巴佩卻是帶著撲克臉上台領獎，可看出他對於無法拿下冠軍感到非常難過，就算是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上前安慰仍於事無補，而賽後姆巴佩仍發文對自己信心喊話，表示自己將會捲土重來。

24歲就已經手握一座大力神盃冠軍，姆巴佩至少還能穩坐2屆世界盃主力，總計已經打進12顆進球的他，有非常大的機會可以超越德國名將克洛澤（Miroslav Klose）16球紀錄。而在母球隊巴黎聖日耳曼，姆巴佩仍尋求個人首座歐冠聯賽冠軍，但對姆巴佩來說難度較低，因為歐冠每個賽季都會舉行，巴黎聖日耳曼想奪冠只是時間問題。

No queríamos terminar el día sin saludar a Mbappé por su cumpleaños número 24 🎂



En 2026 será, Kylian.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/GbTVngly7N — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 21, 2022

《TNT Sports》的阿根廷頻道也向姆巴佩給予祝福：「我們不想在沒有向姆巴佩道賀他24歲生日的情況下結束這一天，2026年見！」2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，屆時小組賽隊伍數將由32隊擴增至48隊。