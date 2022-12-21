癌症已蟬聯新北市十大死因首位多年，因受疫情影響，近3年新北市長者配合防疫措施採低度活動，減少出入醫療院所，也降低癌症篩檢意願。新北市長侯友宜特別呼籲，市民朋友除了做好防疫也要兼顧健康，現在有提供5項癌症免費篩檢。

包括凡是1973年次以前出生的人，都可以做大腸癌檢查，有抽菸或肺癌家族史的市民可以做肺癌低劑量電腦斷層掃描；1993年次以前出生的女性朋友可以做子宮頸抹片檢查，有抽菸的市民可以做口腔癌檢查、1978年次以前出生的女性朋友可以做乳房X光攝影檢查。

新北市衛生局長陳潤秋表示，肺癌篩檢已納入我國第五癌篩檢，肺癌致病原因主要仍是菸害及家族史，唯有預防及早期篩檢方能有效防治。新北市淡水馬偕醫院肩負北海岸地區市民朋友健康，榮獲全球無菸健康照護服務網絡（Global Network for Tobacco Free Healthcare Services；簡稱GNTH）「2022無菸醫院國際金獎」殊榮，今特別將此獎項分享給侯友宜，代表新北市對於菸害防制的決心。

衛生局呼籲，做好防疫也要兼顧健康，符合癌症篩檢資格者請攜帶健保卡到衛生所或合約醫院接受檢查。詳情請上衛生局網站https：／／www.health.ntpc.gov.tw／basic／？mode=detail＆node=917查詢。

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