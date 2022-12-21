夜市裡的烤鳥蛋（鵪鶉蛋）攤位總吸引小朋友，我國飼養鵪鶉除了國內使用外，也出口至日本、澳洲、美、加及新加坡等國，產值高達6億，農委會已公告自2022年起將鵪鶉納入畜牧法指定之家禽。

鵪鶉。（畜牧處提供）

農委會畜牧處表示，鵪鶉為體型小的雉科鳥類，我國常用品種為日本鵪鶉，以產蛋為主，體長約17公分，每顆鵪鶉蛋重約10克，鵪鶉蛋富含蛋白質、維生素、卵磷脂等，且脂肪、膽固醇含量較雞蛋低，對兒童營養補給有良好輔助效果。

此外，為確保鵪鶉蛋的安全性，自2020年起建置國產鵪鶉蛋溯源制度，並配合三章一Q政策將鵪鶉蛋導入學校午餐的國產可溯源食材。

畜牧處指出，我國飼養鵪鶉有59場，在養量約220萬隻，多集中在彰化縣及嘉義縣，鵪鶉蛋多為水煮加工使用，也出口至日本、澳洲、美、加及新加坡等國，具有一定的產業基礎，整體產值已達6億元，屬於小農產業。為使鵪鶉產業朝法制化發展，農委會已公告自今年起將鵪鶉納入畜牧法指定的家禽。

畜牧處表示，鵪鶉為小型利基產業，在國內常出現於烤鳥蛋、佛跳牆等料理之中，消費者在超市也可買到水煮鵪鶉蛋，我國每年雖有外銷850噸鵪鶉蛋實績，但也面臨越南、大陸競爭的情況，因此透過「1品項1團隊科技計畫」，結合產、官、學力量，加強飼養端到加工端鵪鶉蛋產品之食品衛生及溯源管理，強化外銷供應鏈的體質與蛋鵪鶉加工產品之品質與多元化，以利業者外銷出口。