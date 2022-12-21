國泰金(2882)旗下國泰證券公布12月投資氣象觀測站，歐、美、日本與新興亞洲等國家持續面臨「地緣政治」、「能源危機」等因素影響，且經濟需求放緩、企業獲利下修，股市保守看待；但隨著美國聯準會（Fed）升息漸入尾聲，公債殖利率將提前觸頂，投資建議以「債優於股」的策略來佈局。

國泰證券認為，若以中長期投資來看，在未明顯見到美國總體經濟基本面改善或貨幣政策明顯轉向的過渡時期，建議投資人可關注具防禦性質產業，如「醫療」、「觀光」與「公用事業」等，以及「ESG」相關類股，預期有較穩健的發展。

國泰證券針對2022年12月全球主要股市及商品進行觀察，雖然歐、美、日本與新興亞洲等國家持續面臨「地緣政治」、「能源危機」、「極端氣候」與「升息循環」等影響，但另一方面，市場也預期Fed有望在2023年減緩升息步調，提振投資市場信心，加上歐、美、亞洲等各國陸續解封後迎來的觀光潮與12月節慶消費季，將帶動經濟成長，因此，在市場同時具有優劣因子影響的時期，國泰證券對歐美、日本與新興亞洲等國家抱持較「中立」看法；另一方面，中國因鬆綁封控措施之後續效應、「白紙運動」等爭議，以及仍處於俄烏戰爭熱區的「新興歐洲」，經濟復甦持續遭受影響，國泰證券則較「保守」看待。

針對2023年股、債市場投資面向，根據經濟合作暨發展組織(OECD)預估，2023年美國經濟成長率約下降至0.5％、IMF機構則預估降為1.3％，經濟成長放緩之下，造成股債市場依舊持續震盪。因此，在股市方面，國泰證券建議投資人可關注「醫療」、「觀光」與「公用事業」等防禦型類股，其中「醫療」相關產業受惠於疫情解封後的醫療開放，以及技術研發、社會高齡化之智慧醫療盛行，有利於其整體產業發展；「觀光」產業因疫情趨緩與邊境陸續解封、「公用事業」則因具獲利穩定等特性，皆呈現較穩定的狀態。以債券市場來看，2023年全球經濟成長趨於保守，預期金融市場仍呈現震盪走勢，但隨著Fed升息漸入尾聲，公債殖利率將提前觸頂，高投資等級債投資契機有望浮現，建議投資人可參考「投資等級債」及「公債」相關標的。

另一方面，當全球經濟持續面臨戰爭、能源危機、後疫情與極端氣候等各種外部環境挑戰，投資風險不斷增加，使得企業在ESG的永續投資表現也更加受到矚目。因此，國泰證券認為，以市場投資面而言，建議投資人可多關注ESG相關概念股，以及企業在「ESG」策略上的布局，在全球政經秩序變動時期，預期有較佳的發展。