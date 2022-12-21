成就是苦讀換來的！急診醫師謝宗學指出，最近聽到某直播主指醫師、牙醫、律師都是好野人，無法體會社會一般階層甘苦人的心酸，感到有點憤怒，好像他一出生就是醫師，但他小學時曾被老師認為智能不足要唸啟智班，為爭一口氣拚死命唸書、重考，最後才換得醫學生的身分。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學日前在臉書表示，考進醫學系前，國中、高中、重考期間，他幾乎犧牲所有玩樂，沒日沒夜的唸書，才擠進醫學系的窄門，「事實上，除了極少數的天才，我們那個年代經過大學聯考上醫學系的人，幾乎都是苦讀考上。」

謝宗學表示，部分家中經濟困難的學生，要工作無法專心讀書。然而，有絕大部分的國高中生，家長提供可以安心唸書的環境卻不願努力讀書，白白浪費最能唸書的黃金歲月，成年後因為沒有好學歷，求職碰壁或只能得到薪資較差的工作，這種時候當然可以責怪社會現實或埋怨政府無能，但也要反思是不是求學時期沒有付出足夠的努力，才導致現在的困境。

謝宗學說，一定有人說不是每個人都是唸書的料，但前提是有沒有真正付出所有心力試著把書唸好，來證明自己真的不適合唸書，還是這只是怠惰的藉口，「我小學被老師認為智能不足需要去唸啟智班，為了爭一口氣拚死命唸書，犧牲娛樂時間，國高中加上重考 7 年間過著只有唸書的無聊日子，最後才換得醫學生的身分。」

謝宗學表示，不讀書還能成為公司老闆和企業主，這些人只是極少數的特例，絕大多數的人都無法達到，而努力唸書除了可以得到較好的學歷外，更重要的是可以讓頭腦變得清澈，可以吸收國際的知識，增加獨立思考能力。

謝宗學表示，讀書絕對不是成功的唯一道路，但努力學習卻是成功必經的道路。很多學歷不好的人可以成功，都是在人生道路上不斷學習增進專業，其精神跟拚命唸書無異，「醫師、牙醫、律師都是學生時期犧牲許多休息和娛樂，才換得出社會後比較好的工作和職位，所謂甘苦人的生活提前在國高中時嚐過了，這是等價的交換，不是平白無故從天而降的樂透。」