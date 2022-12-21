內閣改組聲量大 林伯豐：經濟不好誰上來都一樣 13:272022/12/21 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三三會理事長林伯豐(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 九合一選舉落幕約一個月，民進黨慘敗，近期內閣改組聲量愈來愈大，對於內閣改組的議題，三三會理事長林伯豐表示，企業只關心經濟。 林伯豐表示，企業關心經濟發展，而不是政治，經濟如果做不好，誰上來都一樣。 減碳效益相當300輛電動機車 台泥 引進亞太首輛電動大貨卡 新潤興業獲獎「品牌人氣精湛獎」 實踐「建築中看見幸福」哲學 要淨零減碳 林伯豐：重新檢討能源配比 #政治 #內閣改組 #林伯豐 #經濟 #聲量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠東巨城奪兩大獎 領先百貨業 04:102022/12/21 產業特刊 國發會主委龔明鑫：明年拚經濟量能 集中在內需 04:102022/12/21 財經要聞 企業併購潮不斷 看好生技製藥前景 12:422022/12/21 財經 福壽實業 獲國家永續獎 04:102022/12/21 產業特刊 手足齊心讓家族企業持續成功的10個準則（下篇） 04:102022/12/21 產業特刊 陸今年GDP增長預測 世銀下修 04:102022/12/21 全球財經 操盤心法－Fed偏鷹餘震不斷 大盤線型壓力增大 04:102022/12/21 證券．權證 專家傳真－全球經濟 如同平行世界的2023 04:102022/12/21 專題周報 每公噸10美元 林伯豐：台灣碳費比鄰近國家高 12:282022/12/21 財經 讓平台經濟帶動中國經濟增長 04:102022/12/21 時論廣場 開發金 連三年入選DJSI成份股 04:102022/12/21 產業特刊 遠東新深化永續 提升企業價值 04:102022/12/21 產業特刊 蔡詩萍談2024指綠陷困局 揭蔡英文聲量雪崩式下跌主因 10:042022/12/21 政治 陸確診病例攀升 林伯豐：給予協助而不是嘲笑 12:242022/12/21 財經 我‧見‧我‧思－驚天罰款下的賄賂黑幕 04:102022/12/21 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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