九合一選舉落幕約一個月，民進黨慘敗，近期內閣改組聲量愈來愈大，對於內閣改組的議題，三三會理事長林伯豐表示，企業只關心經濟。

林伯豐表示，企業關心經濟發展，而不是政治，經濟如果做不好，誰上來都一樣。

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