南韓MBC電視台收視第一的綜藝節目《吳恩英報告：婚姻地獄》，19日播出一段繼父以「夾緊7歲繼女、摸臀、揉胸」表達愛意的畫面，節目播出後引發南韓社會撻伐，批評男子性騷擾兒童，民眾同時要求電視台停播節目。

綜合《韓國日報》、「體育朝鮮」、「데일리안」等南韓媒體報導，熱播綜藝節目「吳恩英報告：婚姻地獄」目前正播出一對年輕再婚家庭因養育孩子出現歧見的故事，故事中的年輕媽媽帶著與前夫生下的7歲女兒與男子再婚，不過媽媽後續卻舉報現任丈夫虐待兒童，兩人因為教養問題來上節目，請求吳恩英博士協助。

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MBC가 예능 프로그램 <오은영 리포트: 결혼지옥>에서 방송된 장면에 대해 ‘아동성추행’이라는 지적이 이어지자 해당 장면을 다시보기 서비스에서 삭제했다. — 경향신문 (@kyunghyang) December 20, 2022

節目19日播出一家三口的日常生活片段，其中赫然出現男子躺著與7歲繼女玩耍時，強行用大腿將繼女夾在雙腿中間的畫面，男子還稱假裝幫女兒打針，猛摸女兒的臀部，其中甚至出現男子猛揉繼女胸部、上半身的畫面。

年輕媽媽在畫面中要求丈夫停手，因為女兒已經說了不喜歡，但是男子並不認同，堅稱這是愛女兒的表現，兩人對如何養育孩子出現了明顯歧見。

소아성애자도 방송에 아빠라며 나온다. 아동학대로 법의 심판을 받았으면 좋겠고, 아이와 엄마는 행복했으면 좋겠다. https://t.co/BmhjG7ZPmY — 진 (@jongjin_choi_kr) December 20, 2022

後續7歲小女孩在畫全家福時也沒有把繼父畫進去，認為被繼父騷擾。

결혼지옥 올라온거보고 진짜 시발 기함을 토하는중

지딸도 아니고 새아빠면서 애가 싫다는ㄷ ㅔ존나 만지고 지 거기에 애 올려두고 애 엉덩이며 가슴이며 존나만져

엄마란 사람은 저걸 왜 보고만있어? 저게 소아성애자잖아 시발 진짜 저거 애기 트라우마 생겨;; ㅈ아니 시바 pic.twitter.com/njxB8EEDbR — 염:d (@yummyudoggy) December 20, 2022

這段繼父猛摸繼女臀部的畫面引發南韓社會譁然，認為繼父的行為太超過，幾乎可說是「性騷擾」，大批網友湧入MBC官網留言，要求節目停播，電視台後續在網路上公布的節目片段中也刪掉了有爭議的畫面。「吳恩英報告：婚姻地獄」節目收視率連續2周在同時段中排名第一。

針對繼父的行為，吳恩英在節目中對男子表示，臀部是親生父親也要小心的部位，身為繼父要更加小心，強調不能這麼做。

年輕母親也提到，丈夫曾因為女兒踩斷他的眼鏡，生氣地一邊罵女兒、一邊將眼鏡丟向女兒，她為此前往派出所報警，控丈夫虐待兒童。

針對夫妻倆之間的矛盾與衝突，吳恩英在節目中探究男子的成長過程，發現男子因母親在年幼時離家產生了很深的傷口，她呼籲夫妻倆應該要重新互相了解對方，停止懷疑與猜忌，男子也表示希望做女兒真正的父親。