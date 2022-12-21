高市議會正、副議長選戰白熱化，距離投票時間不到5日，國民黨21日確定推派現任副議長陸淑美爭奪議長大位，副議長人選則尚未公布，而民進黨陣營正、副議長人選均尚未底定，對此，民進黨高市黨部表示，尊重藍營推派陸淑美參選，民進黨的人選也會盡快產生。

此次高市議會選戰，總共65席議員中，藍綠雙方議員席次均未過半，國民黨奪下29席，而民進黨拿27席加上泛綠陣營5席共32席，最後無黨籍4席議員成為關鍵少數，勢必牽動議長選戰最終結果，目前藍綠雙方都在積極爭取無黨籍議員的支持。

國民黨21日也確定推派陸淑美參選新任高市議長，而民進黨正、副議長人選則仍遲遲未定，對此，民進黨高市黨部主委許智善回應，國民黨團有自己的運作方式，藍營推派陸淑美參選議長，他們予以尊重，而民進黨陣營目前仍在努力當中，他們也會盡快確定並推出最強人選，爭取大家認同，希望可以順利奪得議長寶座。