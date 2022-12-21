百萬YouTuber鍾明軒去年購入一台奧迪中古車，當作22歲生日禮物，怎料卻在9日傳出車禍，讓他坦言相當無奈，但事後有些酸民卻不斷指責他，如今他也不忍了，透過影片還原事發過程反擊酸民。

鍾明軒日前透過影片還原車禍過程，他透露當天在返家路上，正要從交流道開上高速公路，看見外側車道上畫有「請往左切的箭頭」，而正當他往左切時突然聽到砰一聲，後方的大卡車竟直接撞上，當下他也拍照上傳IG限時動態，怎料隔天一起來發現自己「又被罵了」。

然而，網友罵他的內容大多是不瞭解事發過程，認為出車禍不一定是大車的錯，也有不理性的網友直接嗆他是三寶，對此，鍾明軒回應「我確實是被撞到了，或許是我的錯，我已經把我的行車紀錄器交給警方，對方是大卡車、職業駕駛，他們車上行車紀錄器更多」目前雙方已將行車紀錄器交給警方，預計一個月後就會有初判結果。

隨後，他解釋若最後結果是自己的錯「我保險費保得也不低，對方可以跟我的保險公司申請理賠，我們去賠給對方。」但如果是大卡車司機的不對，將會由對方負責賠償，最後白眼回擊酸民「就是一個很簡單的民事問題欸，啊你們當時是坐副駕是不是？關你屁事啊？」