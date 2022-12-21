來自澳洲的女生Morgan是天然酵母麵包師傅，最近來台灣和台灣的麵包師傅交流，她到傳統麵包店，跟老闆學做麵包，離開前對方送她一個紅豆麵包，令她感動地大讚「台灣人是她碰過最友善、最溫柔的人了。」才來台灣一周的她已嘗遍各式美食，卻也讓她增胖3公斤，直呼「真的很夭壽」，此外她還在右手腕上刺青「パン職人」（麵包職人），紀念來台灣這段美好時光。

不要鬧工作室近日於YouTube上傳影片，Morgan表示，喜歡一邊旅遊世界一邊做麵包，這是她第一次來台灣，此行目的是為了把酵母酸麵包知識分享給台灣麵包師傅，她說台灣的麵包師傅有精密的技巧，在世界排名名列前茅，有的還得過世界麵包大賽冠軍，她對台灣的麵包師傅感到尊敬。

Morgan指出，來台灣一周她已吃過九份的芋圓、肉圓、臭豆腐、草莓糖葫蘆、蘿蔔糕、珍珠奶茶，大讚台灣美食好吃到讓她一周就增胖3公斤，直呼「真的很夭壽」。但她說之後回澳洲，最讓她想念的台灣食物應該是每天中午12點的便當。

Morgan說，為紀念來台灣的時光，特意在右手腕刺上「パン職人」（麵包職人）的刺青，同時她也去參觀台灣傳統麵包店，老闆教她做台灣傳統麵包，最後還送她一個紅豆麵包，她又驚又喜地說，「我想台灣人是我碰過最友善、最溫柔的人了。」