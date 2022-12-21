九合一選舉民進黨大敗，過往無往不利的抗中保台路線遭到挑戰。國民黨前主席洪秀柱今出席活動時表示，九合一選舉結果顯示，對外強調「國家安全、捍衛台灣」；對內強調「民主自由、廉能治理」的兩大「台灣價值」，出現崩解現象。

洪秀柱說，從近來農漁酒類產品輸陸受阻，到台積電赴美設廠等現象觀察，物極必反，民進黨操作抗中保台的效應已在下降。

洪秀柱更直言，如今我國出現斷交潮，面對對岸軍事威脅倍增、兵兇戰危險境，導致國家軍購支出暴增、青年役期準備延長，甚至是當前農漁產品輸陸受阻，都是民進黨政府完全執政後，長期打抗中保台、片面毀棄「九二共識」的苦果。

洪秀柱今出席「『九二共識』下台灣與中國大陸現代化」學術研討會時指出，九二共識核心意涵是兩岸均堅持「一個中國原則、共謀國家統一」，兩岸就政治定位問題達成求同存異的諒解。洪更強調，九二共識不等於一中各表或一國兩制。

洪秀柱說，九二共識是兩岸政府授權代表機構海基會與海協會的共識，是兩岸當局的共識，不只是國共兩黨的共識。

洪秀柱表示，正因九二共識，才創造馬政府八年執政，兩岸經貿發展攀上高峰，烽火外交偃旗息鼓，以及兩岸簽訂包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）在內的23項協議等和平紅利。

但洪秀柱也坦言，當前九二共識面臨諸多挑戰，包含台灣民眾對九二共識有無信心？國民黨對一中憲法、謀求國家統一的目標是否依然堅定不移？九二共識如何與「兩岸和平發展、合作共贏」畫上等號，國民黨有無一套可說服選民的論述？

洪秀柱認為，要解決台灣當前國家認同與兩岸關係困境，就應回到以一中原則、共謀國家統一的九二共識，承認中華民國憲法即一中憲法，承認現行兩岸人民關係條例、港澳條例，都是遵循一中憲政體制；九二共識未翻篇，仍是現在進行式。

洪秀柱也批評，民進黨對於九二共識的存在，是四不一沒有：心口不一、言行不一、表裡不一、標準不一與一沒有，這是民進黨論述的矛盾。

洪秀柱表示，兩岸要邁向中國式現代化，必然要涵蓋兩岸共同的現代化，「九二共識」是兩岸攜手向前的基礎，也是共同邁向現代化的推手；中國夢不能缺少台灣，在民族復興浪潮中，台灣不能缺席；台灣須站在巨人肩膀上，才能看得更遠。

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