全球行動通訊網路測試機構Opensignal，發布最新2022年12月台灣行動網路體驗洞察報告，本報告顯示台灣市場競爭激烈，多個獎項是由電信三雄共享，其中，中華電(2412)獨佔最多類別的獎項(即所有四個速度獎)，但台灣大(3045)的獎項總數最多。

Opensignal報告中指出，中華電包攬整體下載速度體驗、整體上傳速度體驗、5G下載速度和5G上傳速度四大速度獎。該四個獎項中，中華電信蟬聯6月報告中的三項大獎，並取代遠傳電信(4904)成為整體上傳速度體驗獎得主，中華用戶的整體上傳速度提高了1.8 Mbps(14.7%)，而遠傳用戶的整體上傳速度下降了0.9 Mbps(6.9%)。

中華電本次贏得5G下載速度獎，領先競爭對手超過100Mbps，連續三次獲得5G下載速度之冠。這一次，中華電以374.1 Mbps的速度勝出，比第二名遠傳電信的271.2 Mbps高出了驚人的102.9 Mbps(37.9%)。

在影音、遊戲和語音應用程式體驗方面，台灣大表現最為優異，台灣大獨自或同時獲得六個體驗獎。它獨得遊戲體驗獎，而在上一份6月報告中，台灣大和遠傳並列獲得該獎項。影音體驗獎此前由中華電信獨攬，如今台灣大與中華電並列。台灣大繼續成為語音應用程式體驗、5G影音體驗、5G遊戲體驗和5G語音應用程式體驗四個獎項的共同得主。

遠傳5G用戶使用5G的時間最長，再次成為5G可用率獎的絕對贏家，因為其5G用戶活躍連線5G網路的時間佔比最高，為33.8%。遠傳以3.3個百分點的優勢領先第二名中華電的30.6%。然而，遠傳電信的領先優勢與上一份報告相比大幅下降，當時它以38.7%的得分超越中華電、台灣之星和台灣大，後三者的得分統計持平21.8-23.3%。

報告也顯示，台灣大在品質一致性上佔優勢，台灣大是兩個品質一致性獎項的唯一得主，不僅守住了上一屆的優秀品質一致性獎，此次更獨佔基礎品質一致性獎項。在觀看高解析影音、完成群組影音會議、玩遊戲和使用要求較低的應用程式(如SD影音和網頁瀏覽)等方面，台灣大用戶以最高比例通過建議性能閾值標準。