花蓮44歲范姓男子在花蓮市偏僻民宅自行改造槍枝並持有毒品，經檢警聯手偵辦後，在屋內查扣大批槍枝、子彈及毒品等，全案將以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮44歲范姓男子利用花蓮市偏僻民宅，自行改造槍枝並持有毒品，經警方數月鎖定，日前持票前往搜索，發現屋內彷彿小型兵工廠，查扣大批槍枝、子彈及毒品等，全案將以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

范男長期習慣利用花蓮偏遠地區民宅掩蓋改造槍械、持有大量毒品的行為，花蓮警分局獲報並報請花蓮地檢署指揮偵辦，經數月偵查，鎖定范男人藏身在花蓮市國福地區某處民宅改造槍械後，日前與高雄市警局小港分局、刑警局偵八大隊等單位，持搜索票前往該改造槍械工廠搜索。

警方在該槍械工廠當場查獲大量槍毒，包括4把具殺傷力的改造非制式手槍、2把供改造所用的模擬槍、2支滅音管、改造子彈成品與半成品、黑火藥、底火、撞針、空彈夾等槍支、子彈零件、1批改造槍械工具及62包安非他命毒品等。

由於該槍械工廠宛如小型兵工廠，檢警聯手查緝即時遏止該批槍械恐流入社會，甚至對治安產生嚴重危害，全案詢後以涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局表示，據《槍砲彈藥刀械管制條例》修訂規範，模擬槍已納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有，另持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，警方將貫徹警政署肅清各式非法槍械，防制槍擊案發生政策，持續查緝非法槍械，呼籲民眾勿心存僥倖非法持有、製造與販賣槍械，致身陷囹圄，追悔莫及。