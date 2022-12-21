民進黨苗栗縣長落選人徐定禎說，他會與律師團研究評估是否自提當選無效之訴。（李京昇攝）

苗栗縣長當選人鍾東錦因大湖聯合競總主委涉嫌賄選，被檢方提起當選無效之訴。對此，民進黨苗栗縣長落選人徐定禎21日說，許多人建議他自提當選無效之訴，他會與律師團研究再做定奪；國民黨落選人謝福弘的幕僚則指，尊重司法程序，對於未來可能補選結果，則尊重黨提名機制。

徐定禎接受訪問指出，這2天許多支持他的朋友都很關心此事，也建議他自提當選無效之訴，他會先跟律師團隊研究看看，也謝謝大家的關心。

對於當選無效後，可能面臨補選問題。徐定禎說，成功不必在於他，不過他一直以來都是不求戰、不怕戰，黨中央會透過徵召或初選找出適合人選，他一定會配合跟幫忙。

徐表示，緊接著是2024總統大選，縣市長之戰可以輸，但總統大選絕對不能輸，民進黨沒有悲觀權利，他會以黨員身分全力輔選。

謝福弘的競選總部前發言人陳星宇表示，鍾東錦的案件仍在司法階段，一切都尊重專業，程序至少要走半年到1年時間，一切變數還很多，現在談補選還言之過早。

陳星宇說，謝福弘一向以黨為依歸，一定會尊重黨內提名機制，不過黨中央提名任何人，他們都會盡全力輔選，並以國民黨勝選為優先考量。