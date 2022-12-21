在台灣一般小隻的午仔魚比較常見，但要超過10台斤的午仔魚是少之又少，日前澎湖西嶼有一漁民釣獲一尾12台斤的午仔魚，經由直播業者拍賣之後，竟然以每台斤2200元賣出，成交價超過25000元台幣，讓這位漁民笑得合不攏嘴，直說可以過一個好年了。

午仔魚被稱為台灣第一魚，它的美味在漁村廣為流傳，「一午、二鮸、三嘉鱲」的排名更是炒熱了午仔魚的身價，因此許多養殖業者紛紛投入產業，但是野生的午仔魚價格居高不下。據陳姓漁民表示，在澎湖要釣到12台斤重野生午仔非常少，每年澎湖魚市場看不到十尾。

午仔魚學名四指馬鮁（四絲馬鮁），也稱為印度鮭，俗名午仔魚，在台灣都是養殖比較多，午仔魚主要出現在沿海水域，棲息在水深2公尺到20公尺的水域，喜歡鬆散的淺泥底，是群棲性魚類，常成群洄游，有時游入河口或紅樹林內覓食。

負責標售這尾大午仔魚的直播主表示，他們最終以每台斤2200賣出，成交價格高達25000元，因為野生的肉質鮮美，不是一般養殖的小午仔魚可以比擬，野生大午仔魚是愛吃魚朋友的夢幻逸品，因數量稀少，價差也極大。