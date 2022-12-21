Melody（左）特製威廉沈氣球，替沈玉琳慶生。（TVBS提供）

沈玉琳（中）被眾好友圍繞慶生，笑得合不攏嘴。（TVBS提供）

沈玉琳24日將迎接55歲生日，他主持的《11點熱吵店》日前製作單位特地邀請到圈內好友小鐘、張立東及女神群籃籃、巫苡萱、琳妲、育涵帶上精心挑選的禮物，幫沈玉琳慶生。現場籃籃準備壽桃塔，還用直笛吹奏苦練一周的〈生日快樂歌〉，被虧「不太吉利」，沈玉琳笑說：「本次的慶生會就是2個字『荒謬』，但剛好也很符合我的個性。」

好搭檔Melody則大手筆訂製巨無霸的威廉沈氣球，並貼心表示，因沈玉琳的年紀稍長，為了身體健康，不太適合吃甜食，改而送氣球。沈玉琳替氣球取名「威廉神」，希望大家有煩惱都可以來膜拜。看著4位女神分別帶來的禮物，讓沈玉琳笑到合不攏嘴，對著小鐘及張立東說：「以後生日都來節目裡過，我們這幾位女神班底幫你們慶生，多開心。」

沈玉琳表示半百後的生日願望已跟年輕時宏偉的夢想不太一樣，現今只希望老婆、女兒活得健康快樂，平安過日子。同樣是魔羯座的Melody提起往年的生日，沈玉琳都會傳溫暖的訊息祝賀她，「他私底下很多暖心的動作，跟他的表面形象不太符合，面惡心善。」沈玉琳則不改幽默本性回：「我就是被這張臉害的。」