搶攻耶誕、跨年宅家聚餐商機，必勝客推出「聖誕跨年豪華餐」讓民眾在家就能享受超澎派豪華美味，必勝客並加碼推出適合多人派對的「聖誕跨年豪華餐」，包含「白蘭地牛排干貝比薩」在內的兩個比薩、可樂，還有集結歐美亞三大洲海陸美味的「嘉年華海陸起司拼盤」，限時特惠1,579元。今年10月開幕的必勝客全新店型「HOT燒站」耶誕優惠也開跑了，1/3前所有XL套餐通通「第二套6折」。

必勝客標榜這次耶誕、跨年精心打造的「白蘭地牛排干貝比薩」用料不手軟，嚴選炙燒干貝、培根蘆筍捲，以及法國干邑白蘭地熬煮的5盎司厚切牛排，鋪滿整個比薩餅皮，再點綴荷蘭煙燻高達起司，口感層次超豐富。若喜歡溫暖肉桂香氣也可加選冬季限定「肉桂龍捲風餅皮」。

必勝客更應景推出「聖誕跨年豪華餐」，有「白蘭地牛排干貝比薩」和另一個比薩（外帶為大比薩、外送為小比薩）、可樂1.25L一瓶，再加上集結歐美亞四國海陸美味的全新「嘉年華海陸起司拼盤」，包含人氣暢銷款黃金和風鱈魚塊、BBQ烤雞，以及德式帶骨香腸、南美深海魷魚、日式松阪豬，加上帶著堅果風味的荷蘭煙燻高達起司。如此豐盛又豪華的餐點組合，限時優惠價1,579元，只到1/2為止。

主打現點現做、5分鐘Hot燒快速帶著走的必勝客「Hot燒站」，一起推出耶誕優惠。1/3前到「Hot燒站」點購任一款XL套餐，有夏威夷、哈辣墨西哥、彩菇鮮蔬、明太子脆雞、超級總匯、紅醬海鮮等6種口味手工個人比薩可選擇，搭配副食烤雞（1腿1翅）、薯條及飲料，通通享有「第二套6折」超Hot優惠。