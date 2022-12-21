港股上市、爆發房債危機的中國恒大20日晚間披露季度更新資料。中國恒大表示，公司努力保持生產經營的穩定性，努力爭取多家建築公司和建築材料供應商的支持，631個已售和未交付專案基本復工。

澎湃新聞21日報導，2022年1月至11月，中國恒大累計交付約25.6萬套房屋，總建築面積約2,871萬平方公尺。2022年前11個月，中國恒大達成合約銷售金額人民幣291.24億元，合約銷售面積351.62萬平方公尺。

另在新能源汽車銷售方面，中國恒大公司的附屬公司：中國恒大新能源汽車集團自主研發的新能源汽車「恒馳5」汽車在今年9月16日正式量產，首批量產車已於2022年10月29日開始交付。截至2022年12月7日，已交付超過100輛車。

中國恒大表示，公司2021年審計工作及2022年中期業績的審閱工作尚在進行中，公司將在切實可行情況下儘快發布2021年經審核年度業績及2022年的中期業績。

報導稱，在外界關注的境外債務重組方面，中國恒大表示，正與其財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並與若干境外債券持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的集團境外債務重組方案的制訂。

目前，各方在重組方案架構、關鍵條款方面的分歧正在不斷收窄。但中國恒大債務負擔沉重，經營仍面臨較大挑戰，償債資源是否能產生預期價值存在較大不確定性。下一步，公司將繼續與有關境外債權人展開積極和建設性的對話，以便儘快在重組方案條款方面達成一致意見。