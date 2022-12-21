中國大陸與澳洲建交50週年之際，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）21日發表署名文章指出，澳中兩國有許多共同利益，但也有分歧需要處理，這些分歧並不能定義澳中關係。談及中國對澳洲產品的制裁，艾班尼斯說，進口這些貨物符合中方最佳利益。

澳洲駐中國大使館今日刊出艾班尼斯發表的署名文章〈慶祝澳中建交50週年〉。艾班尼斯於文中表示，50年前，惠特林（Gough Whitlam）政府與中華人民共和國建交，這是一個大膽的決定，也是一個正確的決定，意味著對中國於全球重要性的承認，以及澳洲外交政策走向成熟獨立。

艾班尼斯強調，澳中兩國有許多共同利益，但也有分歧需要處理。這些分歧並不能定義澳中關係，但著實強調了清晰、開放溝通的重要性。但只要能夠本著相互尊重的精神，沉著坦誠開展對話，雙方便能發展得更好。

談及上月15日與中國國家主席習近平的會面，艾班尼斯表示，兩人談到澳中的經濟具有高度互補性，還談到氣候變化。他表示，兩人一致認為開展更多對話符合雙方利益，並坦誠地談論兩國的分歧，而且他明確表示澳洲將始終以澳方的利益和價值觀為基準行事。

艾班尼斯續指，澳洲與中國的貿易額超過了與第二、第三、第四大貿易夥伴的貿易總和，向中國出口優質大麥、葡萄酒、肉類、水產品、自然資源等，顯然符合澳方最佳經濟利益，「同理，進口這些貨物也顯然符合中方最佳利益。」

艾班尼斯表示，澳方尋求與中方建立互為平等合作夥伴的穩定關係，將會守護國家利益，盡可能相互合作，必要時堅守立場。澳洲將繼續支持基於規則的秩序和地區穩定。

艾班尼斯說，「正如外交部長黃英賢所說，只要雙方都穩妥地處理我們的分歧，發展雙邊關係就無需與維護我們的國家利益相衝突」，黃英賢將於明天訪問中國紀念澳中建交50週年，這也是為了繼續推動雙方沿著這條道路前進。