美女主播劉芯彤有著絕佳氣質和流利口條，經常在社群評論時事，近日她透露有位友人指出越來越多美國年輕人，跟爸媽住在一起省下房租，跟近來面試一位應屆畢業的求職者有些類似，她表示對方平常靠幫節目打字幕，月收入僅約1萬多，好險住家裡才夠應付生活開銷，足見勞工環境並不友善，結果財政部長蘇建榮竟告訴大家：「台灣經濟沒有衰退」，讓她不禁直呼：「官員和老百姓的距離很遠。」

劉芯彤21日在粉專發文表示，聽朋友提到不少美國年輕人搬回家住後，想起近來面試到一名新聞相關科系的應屆畢業生，看履歷在學就累積不少打工經驗，也曾在電視台實習，後來則轉當電視台的兼職字幕人員。當時，劉芯彤好奇問求職者收入多寡？對方答道：「要看件數，平均大概一萬多一點吧！」，她聽完忍不住問：「一萬多，你夠生活嗎？」，求職者則說：「我住家裡，所以還好。」

劉芯彤表示，該名求職者爸爸是貨運司機，媽媽則是生產線作業員，她感慨家庭經濟並不富裕，依然養大了一個孩子，想不到，大學畢業後只能靠兼職維生，甚至在她以為對方僅是特例時，求職者卻告訴她大部分同學還在找工作，讓她頗為震驚。

劉芯彤提及勞工紓困貸款無法幫助有需要的人。(圖/劉芯彤 FB)

對於勞工求職環境的艱困，劉芯彤不禁感嘆，日前財政部長蘇建榮曾說：「台灣經濟沒有衰退，只是成長放緩」，只能再次驗證「官員和老百姓的距離差距真的很遠很遠」。她舉例，2023年勞工紓困貸款，美意是要幫助勞工度過危機，但三個條件之一是須參加勞保15年以上，讓很多需要但年資未滿的勞工崩潰哀號：「根本看得到吃不到」。

貼文曝光後，網友紛紛回應她的意見，留言寫下：「家裡沒房間，就算家窮也只能一個人搬出去了」、「最近不景氣失業無薪及賠錢的公司不少」、「勞貸的勞保年資我是覺得還是需要，避免一些投機人士為了申辦這個去投保短期的，但是年資我覺得可以再放寬一些比較合理」，掀起一陣討論。