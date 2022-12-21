中國大陸疫情升溫，各地掀起「搶藥」潮，藥物需求量大增，台灣也出現民眾至藥局掃貨普拿疼轉寄給家人。對此，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿憂心台灣將出現「藥荒」，喊話政府盡快祭出禁令，直接禁止搶購、大量囤積、甚至大量寄藥到海外行為，他也痛批政府為國人解決困境的步調依然顢頇，公民只好用選票表達不滿。

疫情指揮中心指揮官王必勝日前證實，國內普拿疼出現部分大量收購情形，藥局架上也所剩無幾，呼籲民眾對於藥品要依需求適當購買，「不要大量購買轉寄國外」，指揮中心會確保國內藥物儲量，持續監測市場供需狀況。

「經歷過口罩缺、疫苗缺，如今是否會發生藥荒？」張其祿在臉書指出，疫情趨緩下，國民漸漸已和病毒共存，但最近卻因為中國解封後疫情升溫出現搶藥潮，台灣也出現民眾至藥局掃貨普拿疼導致缺貨，甚至可能將可能發生大缺藥。

張其祿說，我國疫情雖降溫，但還處於疫情期間，新冠肺炎仍是法定傳染病，因此像是普拿疼等退燒、止痛常備用藥，都還是重要防疫藥品及民生必需品。指揮中心日前才掛保證國內退燒藥供應足夠，隨後卻改口說普拿疼缺貨，呼籲國人勿搶購相關藥品寄國外，「代表疫情指揮中心對於國內藥品狀況把關仍在狀況外、過度樂觀，繼續淪為口號治國！」也有醫藥從業者批評，指揮中心過度美化庫存數據而導致缺藥。

張其祿質問政府，若現在仍在疫情期間，普拿疼等退燒、止痛藥品仍屬重要防疫物資及民生用藥，面對可能的缺藥危機，其實就應該祭出禁令，直接禁止搶購、大量囤積、甚至大量寄藥到海外行為，保障國人防疫及民生權益。

張其祿質疑，從這狀況也可看出，執政黨仍在敗選噩夢中還未清醒，繼續「只在路燈下找遺失物」，全然不知道老百姓根本不在意內閣行政官員要換誰？如何交接？執政黨派系如何角力？

張其祿說，此次地方大選執政黨大敗根本不是策略問題，而是國計民生等根本問題持續惡化，包含台灣出口貨品被禁輸中、民生物價及房價居高，連對年輕人衝擊甚鉅的兵役調整都無法向百姓清楚說明，現在還可能發生「藥荒」，政府為國人預視問題、解決困境的步調依然顢頇，公民只好用選票打臉政府、表達不滿。