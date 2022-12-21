立法院衛環委員會今舉辦公聽會，針對新冠疫情期間防疫作為回顧及檢討。多位基層醫師反映，口服抗病毒藥發放流程有嚴重瑕疵，尤其莫納皮拉韋取得至今仍相當困難，讓診所人員疲於奔命、病患難以取得，進而導致該藥物使用率偏低，形成「三輸」局面，更直言是「天才的給藥機制」。衛福部長薛瑞元允諾，會針對莫納皮拉韋的配賦方式檢討改進。

目前國內有2款新冠抗病毒藥物，可用於預防輕症演變成重症，其中倍拉維（Paxlovid）療效較好，但有部分慢性病患者因藥物交互作用而不適用，可退而求其次使用療效較差的莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

台北市醫師公會常務理事洪德仁回顧今年5月下旬，指揮中心資料顯示染疫死亡者在3天內死亡比率占47％，且抗病毒藥給藥率極低；根據當時規定，所有用藥都要到中央指定的59家核心藥局，每個縣市只有2家。

洪德仁分享，自己在今年5月19日確診，醫師為他開立倍拉維處方，但台北只有兩家核心藥局，自己家住北投，家人大老遠跑到士林幫他領藥；後來經過各界反映，倍拉維領藥流程才有所改善，但目前莫納皮拉韋領藥流程仍非常不便。他直言，自己到現在還想不透，怎麼會有這麼「天才」的給藥設計機制，政府一直說藥物足夠，民眾卻不一定拿得到。

新冠口服抗病毒藥物莫納皮拉韋。（資料照／藥廠提供）

中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰表示，抗病毒藥領用流程有非常嚴重的瑕疵，雖然診所醫師可以開立莫納皮拉韋，但沒有藥，診所人員需要利用休息時間到核心藥局或醫院領藥，回來之後再打電話通知病人或家屬來領藥。

「光是跑這些藥，真的是夠了！」羅源彰舉例，如果早上來一個患者，診所人員中午跑一趟，下午又來一個患者，診所人員晚上得再跑一趟；剛開始大家還願意配合，但久了之後，醫師恐怕不願意開立莫納皮拉韋，而是請病患回家觀察、有症狀趕快送醫院。

今年11月，中華民國基層醫療協會曾發文給衛福部，希望簡化莫納皮拉韋領藥流程，指揮中心卻回覆「因為本藥品非抗病毒藥首選，主要提供給血液透析、思覺失調等患者使用」；協會隔天再度發文表達訴求，但兩周後仍獲得一模一樣的回覆內容。

羅源彰認為，衛福部並未回應到基層的訴求，剛開始基層診所還願意配合，久了之後可能就「算了」，索性不開莫納皮拉韋，讓病人先觀察、有問題趕快送醫院，所以莫納皮拉韋使用率偏低不是沒有原因，「哪有診所有這麼多人員可以跑？」他形容這是一個「三輸」的結局。

衛福部長薛瑞元（見圖）21日赴立法院社福及衛環委員會，出席「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，並於會前受訪。（劉宗龍攝）

薛瑞元回應，過去看到日本經驗，由於莫納皮拉韋的禁忌比較少，所以使用量比較多，和倍拉維有很大的懸殊，但效果比不上倍拉維；衛福部起初是擔心沒有用到有效的倍拉維，所以對莫納皮拉韋稍作控管。薛接著說，疫情走到現在，醫療院所已經非常充分了解藥物使用方法，應該尊重醫師臨床判斷，並承諾會檢討改進，放寬莫納皮拉韋的配賦及使用方式。