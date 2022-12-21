大陸建成世界最大清潔能源走廊西部綠電東送。圖為白鶴灘水電站。（新華社）

新華網21日報導，隨著白鶴灘水電站12月20日最後一台機組順利完成72小時試運行，這個世界技術難度最高、單機容量最大、裝機規模第二大水電站全部機組投產發電。六項「世界第一」，藏在這條金沙江峽谷中。「西電東送」，綠電助力實現「雙碳」目標。

白鶴灘水電站是實施「西電東送」的大陸國家重大工程，建成投產後，長江幹流上的6座巨型梯級水電站——烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩聯合調度，形成世界最大「清潔能源走廊」。

在四川省寧南縣和雲南省巧家縣交界的金沙江峽谷中，上游滔滔江水被白鶴灘水電站大壩截住，「高峽出平湖」景色蔚為壯觀。

中國工程院院士張超然說，白鶴灘水電站裝機規模僅次於三峽工程，但其工程技術難度在不少方面均超過三峽，是世界級水電工程，挑戰一個個世界級技術難題——先後攻克300米級特高拱壩溫控防裂、全壩段使用低熱水泥混凝土、巨型地下洞室群開挖圍岩穩定等，形成高流速洩洪洞混凝土「無缺陷」建造等一批先進工法。

面對挑戰，有6項關鍵技術指標達到世界第一：單機容量100萬千瓦；地下洞室群規模；圓筒式尾水調壓井規模；無壓洩洪洞群規模；300米級高拱壩抗震參數；300米級特高拱壩中，首次全壩使用低熱水泥混凝土。

三峽集團黨組書記、董事長雷鳴山說：「白鶴灘工程建設推動中國水電設計、施工、管理、裝備製造全產業鏈、價值鏈和供應鏈水準顯著提升，鞏固了中國世界水電發展引領者地位，更為世界水電發展提供中國方案、中國智慧。」

白鶴灘水電站全部機組投產後，長江幹流上的6座巨型梯級水電站——烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩「連珠成串」，成為世界最大「清潔能源走廊」。

「從萬里長江第一壩——葛洲壩工程開工建設，到興建世界最大水利樞紐工程——三峽工程，再到白鶴灘水電站全面投產發電，世界最大『清潔能源走廊』的建設跨越半個世紀。」雷鳴山說。

這條走廊跨越1800公里，6座水電站總裝機容量7169.5萬千瓦，相當於3個三峽電站裝機容量，年均生產清潔電能約3000億千瓦時，可滿足3.6億中國人一年的用電需求，有效緩解華中、華東地區及川、滇、粵等省分的用電緊張，為電網安全穩定運行和「西電東送」提供有力支撐。

清潔電能照亮萬家燈火的同時，替代了大量化石燃料。白鶴灘所有機組全部投產發電後，其年均發電量可達624億千瓦時，一天的發電量就可以滿足一座50萬人口的城市一年的生活用電，每年可節約標準煤約1968萬噸，減少二氧化碳排放約5160萬噸。

從2003年三峽工程首批機組投產發電，到2022年12月18日24時，6座巨型電站累計發電31859億千瓦時，相當於節約標準煤約9.1億噸；減排二氧化碳約24億噸，對推動實現「雙碳」目標意義重大。

白鶴灘電站建成後，長江幹流6座電站實現聯合統一調度，在防洪、發電、航運、水資源利用和生態安全等方面綜合效益日益凸顯。

——防洪減災效益巨大。這條世界最大「清潔能源走廊」，形成總庫容919億立方米的梯級水庫群和戰略性淡水資源庫，其中防洪庫容376億立方米，占2022年長江流域納入聯合調度範圍水庫總防洪庫容的53％以上。

——打造「水上高速」。隨著向家壩、溪洛渡、烏東德、白鶴灘4個大型水電站相繼建成投產，曾經江窄、彎多、險灘多的金沙江有了庫區航道。金沙江下游即攀枝花至宜賓段形成了768公里的深水庫區航道。

——生態效益持續拓展。2011年至2022年，連續12年三峽單獨或聯合溪洛渡、向家壩水庫共開展17次生態調度試驗，隨著白鶴灘水庫建成投產，梯級水庫聯合生態調度範圍將不斷擴大。