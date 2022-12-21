瑞士的兩位兄弟推出一輛微型電動車，試圖翻新1950年代的經典車款，並以電動車樣貌出現。

Oliver和Merlin Ouboter兩位兄弟推出一款微型車，並且致敬BMW的Isetta泡泡車，但是這次是以四輪車款推出，而不是原型的三輪車。

新車型的Microlino電動車以12.5 KW(千瓦)的電動引擎取代汽油引擎，續航力最高達230公里，最大行駛時速90公里。

Microlino公司營運長Oliver Ouboter說，該車重量僅496公斤，車長2.5公尺，能有效降低對環境的影響，並更容易在任何一個角落停車。

目前該電動車已收到3.5萬輛的訂單。該車在義大利製造，售價最多1.5萬瑞朗(約1.6萬美元)。

瑞士曾在20世紀初期擁有過汽車產業，例如Ajax、fischer和Turicum品牌。但是較高的生產成本、微小的國內市場，摧毀了許多品牌。

瑞士交通博物館的Daniel Geissmann表示，創意可以在瑞士發展，行銷活動可以在瑞士進行，而大量生產可以在其它地方進行。對此，「Microlino就是最新的例子；這樣的車有市場，它既引人注目，又很有趣」。