日本《琉球新報》21日報導，日本沖繩縣知事玉城丹尼20日表示，「台灣有事」極有可能使沖繩捲入武裝攻擊，為避免此種情況發生，考慮以地方政府的形式展開外交。他強調，沖繩將對和緩地區緊張局勢做出貢獻，今後會在關注新冠疫情的同時，與副知事訪問中國大陸、台灣、韓國等地，持續構築作為對話對象（counterpart）的關係。

玉城是在一場新春記者會上做出上述表示。同時，他還介紹軍界評論家的觀點稱，如果台海出現緊急情況，沖繩必將捲入衝突。玉城直言，「有事」是指日本國內發生戰爭狀態，這對依賴海外包括能源等各種資源的日本來說，是否真的能夠獨立生存？他強調，日本政府有必要認真表達，絕對不能夠再次引發77年前的沖繩戰役，絕對不能夠讓緊急情況發生。

在美軍造成過重基地負擔的「異常狀況」下，隨著日本修改安保相關3文書，也能夠預料到當地自衛隊的增強，玉城對此表示關切。「只有沖繩同時部署美軍和自衛隊」，他表示，有言論稱這種強加安保負擔的狀況理所當然，「這是不合理的」。玉城進一步指出，觀察俄羅斯侵略烏克蘭，軍事設施成為攻擊對象。軍事相關人士大多數也稱，沖繩被捲入武裝衝突是「不可避免的」。