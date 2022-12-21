新北市茶葉種類眾多，市府近年積極輔導三芝、三峽及坪林茶農，希望提升茶葉品質，各區茶農近期也分別奪下日本「世界綠茶大賽金賞獎」、比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」金獎及英國「美食風味獎」獎項，新北市長侯友宜今在市政會議也肯定茶農付出，希望藉由國際獎項，讓台灣製茶技術被世界看見。

新北市三芝區茶農粟益民用低溫乾燥方式保持在地吉野櫻花原貌，研發新產品櫻花茶，並結合東方美人茶及紅茶，首度獲得「世界綠茶大賽金賞獎」金獎。（農業局提供）

農業局指出，日本「世界綠茶大賽金賞獎」以茶的品質、創意、理念與茶的適銷性評比，今年有35組獲獎，台灣就占5名，三芝區茶農粟益民就是獲獎人之一，雖然他今年已53歲，近年來仍積極開發新茶種，花費3年時間採用低溫乾燥方式保持在地吉野櫻花原貌，研發新產品櫻花茶，並結合東方美人茶及紅茶，首度參賽就獲得該賽事的金獎，成為全國唯一用自產茶葉獲獎的農友，也打響三芝櫻花林名號。

新北市坪林區青心茗坊首次參加就獲得「美食風味獎」三星獎及二星獎。（農業局提供）

另外，比利時「頂級美味大獎」素有味覺米其林權威之稱，由國際風味暨品質評鑑所（International Taste ＆ Quality Institute ITQI）辦理，由頂級美食專家組成評審團，進行風味認證；法國「世界茶葉大賽」則是由農產品業者及味覺專家組成協會，由各領域法籍專家擔任評審，三峽區農友周玉成今年度第4度拿下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時獲得「世界茶葉大賽」金獎，為全國唯二獲金獎茶品。

農業局指出，57歲周玉成是三峽茗茶祥興行第6代茶農，他2019年就參與「頂級美味大獎」，堅持友善管理、施用有機肥料，製茶過程精確掌握溫溼度及萎凋時間，累積豐富的製茶經驗，將蜜香紅茶、茶湯琥珀橙紅充分展現，另外他產製的白茶也獲「世界茶葉大賽」銀獎及銅獎，碧螺春綠茶則獲優質獎。

坪林區青心茗坊負責人謝金土和其女兒謝佳妤產製的包種茶也獲得英國「美食風味獎」三星獎及二星獎，今年三星獎有4名得獎人，台灣就占了2家，青心茗坊就在淘汰率近7成的評比中脫穎而出。

侯友宜說，新北茶農今年度屢獲國際茶界及美食界最高榮譽獎項肯定，提升新北好茶的國際競爭力，市府會與茶農一同出擊，行銷新北好茶特色品，提升農產價值。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農產環境，吸引青年返鄉從農，透過定期辦理評鑑與製茶技術競賽，提升國際競爭力，民眾若想購買好茶，可洽在地農友三芝製茶所-小粟手作0955-229955，三峽茗茶祥興行02-86767288，青心茗坊0978-265921，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。