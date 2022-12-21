對岸傳出12月初開始，輕症或是無症狀確診者已經不用隔離，並評估，一月底開始到達疫情最高峰，是否因此影響台商春節返鄉防疫措施？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，只要人不多，且是經過固定的航班航點入境，就不會改變作法，至於大陸傳出原先一瓶70元的退燒藥漲到台幣2萬元，會不會影響台灣用藥？王必勝說，尚未掌握最新狀況。

大陸本土疫情急劇升溫，台大醫師施景中在臉書指出，透過一名在上海的朋友分享，目前一瓶15人民幣的退燒藥，已經攀升到2800元，甚至同一天晚上，已經飆漲到 4000-4500人民幣。原先一瓶70多元的退燒藥，現在在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到。

對此，王必勝表示，沒有掌握對岸缺藥，也沒有確實的數據，但相信疾病剛開始傳遞，速度很快，很多物資都會缺乏，藥物也是難免。

但對岸也傳出自12月初開始，許多城市即使染疫，只要是輕症或無症狀仍可以上班，恐造成許多黑數，台灣對於他們的疫情會不會增加掌握困難度，對於春節返鄉、小三通評估是否造成影響？

王必勝表示，中國大陸官方目前每天公布的染疫人數只有一千出頭，甚至不到一千」，回歸他們的防疫作為，要如何找到確診者，證明有染疫，「我無法判斷」，只能假設他們內部狀況應該是很嚴重。

考量春節返鄉在即，王必勝表示，「一切看量」，若入境返鄉人潮數量不多，且是透過固定航點、航班，經過桃機回來，只要不多的話，現在沒有要有特定的防疫措施。

至於小三通，王必勝則表示，仍卡在離島醫療量能，離島中轉會不會影響防疫醫療量能，就要很小心，他說，自己跟兩個離島很熟悉，「我覺得非常不夠」，陸續有和陸委會溝通，隨著對岸疫情變壞，讓他們做決策時可以更能掌握狀況。